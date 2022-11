Turnier mit großer Lichtshow eröffnet

Mit einer bunten und lichtstarken Show ist am Sonntag die Fußball-WM in Katar eröffnet worden. Im Al-Bait Stadion nördlich von Doha zelebrierten etliche Künstler in mehreren Akten die Eröffnungsfeier vor dem WM-Spiel von Katar gegen Ecuador. Mit dabei waren auch Hollywood-Star Morgan Freeman oder der südkoreanische Popstar Jung Kook. Bei der Ankunft von Staatsoberhaupt Tamim bin Hamad Al Thani gemeinsam mit FIFA-Präsident Gianni Infantino war lauter Applaus zu hören.

SN/APA/AFP/MANAN VATSYAYANA Die Endrunde ist eröffnet, der Ball kann rollen