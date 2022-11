USA gegen Iran: Die "unglaubliche Energie" des Fußballs

Am Dienstag steht in Katar das politisch brisanteste WM-Spiel auf dem Programm: Der Iran könnte sich gegen den politischen Erzfeind USA fürs Achtelfinale qualifizieren. Dem Mullah-Regime ist die Mobilisierungskraft des Fußballs bewusst.

Vor dem WM-Spiel zwischen dem Iran und den USA senden einander beide Regierungen freundliche Signale. Man kann das als historische Entwicklung betrachten. Schließlich unterhalten beide Staaten seit 1980 keine diplomatischen Beziehungen mehr. Während der Islamischen Revolution hatten iranische Studenten die US-Botschaft in Teheran besetzt und 52 Diplomaten als Geiseln genommen. Seither herrschte Eiszeit, doch nun gehen die Präsidenten wieder aufeinander zu. Es handelt sich allerdings hier nicht um das entscheidende Vorrundenspiel in Katar an diesem Dienstag, sondern um die WM-Partie ...