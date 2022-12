"Verflickste Katarstrophe": Pressestimmen zu Deutschlands WM-Aus

Die Zeitungen in Deutschland und weltweit waren geprägt von der Fassungslosigkeit über das Ausscheiden des vierfachen Weltmeisters in der Vorrunde in Katar.

Deutschland:

"Bild": "Millimeter-Drama! Blamage-Aus bei der WM" und "Ball im Aus? Wir sind raus! Das Ende einer großen Fußball-Nation"

"Süddeutsche Zeitung": "Das Ergebnis, das zum großen Schlamassel passt"

"FAZ": "Böses Ende einer großen Fußballnation"

"Morgenpost": "Katarstrophe!"

"B.Z.": "Verflickste Katarstrophe"

"Der Kicker": "Der DFB erleidet Schiffbruch auf allen Ebenen: Ein 'Weiter so' darf es nicht geben."

Sportbild: "Wie peinlich! Wir sind raus."

Spanien:

"Marca": "¡Gracias, Alemania! ¡'Danke', Havertz!"

"As": "Danke, Señor Havertz"

"Mundo Deportivo": "Danke, Deutschland"

Großbritannien:

"Guardian": "Deutschland ist in einer Horror-Wiederholung der WM 2018 zu einem frühen Aus verurteilt."

"BBC": "Ein gefallener Gigant des Weltfußballs"

"Daily Mail": "Sie denken, der Ball ist über der Linie ... aber er ist es NICHT! Die deutschen Herzen werden gebrochen, als sie aus der WM geworfen werden, nachdem das japanische Tor gegen Spanien zählt - der Ball ist mit der kleinsten Spanne im Spiel."

"Daily Star": "Auf Wiedersehen (auf Deutsch): Die Deutschen sind raus bei der WM, nachdem Japan ein kontroverses Tor erzielt, das fragwürdig aussieht - aber wen interessiert's."

"Telegraph": "Einst gab es eine Luft der Überlegenheit um das deutsche Nationalteam, die mutmaßlichen Meister des Turnierfußballs. Nicht mehr. Bei zwei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften wurden sie aus der Gruppenphase befördert von Teams, die basierend auf ihrem Fußballerbe kein Recht haben, die Deutschen zu verärgern."

"The Times": "Der Ball bleibt drin … Deutschland fliegt raus" (mit Bezug auf das zweite japanische Tor).

"The Sun": "See Ger Later: Drama für die Deutschen, da sie trotz eines irren Sieges wieder in der WM-Gruppenphase ausscheiden."

Schweiz:

Blick: "Fussball-Deutschland am Boden"

"Neue Zürcher Zeitung": "Die nächsten Wochen werden zeigen, wie der DFB gedenkt, diese Krise zu bewältigen. Nach dem Scheitern von Joachim Löw in Russland entschied man sich dafür, die Sache auszusitzen. Nun stellt sich heraus: Es waren seither viereinhalb verlorene Jahre."

"Tagesanzeiger": "Die Blamage und das Debakel sind perfekt für eine Mannschaft, die in Katar vollmundig angetreten war, den Titel gewinnen zu wollen. Platz 3 ist es geworden in der Gruppe E, hinter Japan und Spanien. Die Deutschen fliegen am Freitagnachmittag zurück in die Heimat. Mit ganz schwerem Gepäck und vielen grundsätzlichen Fragen, wo sie mit ihrem Fußball stehen und wie es weitergehen kann mit Hansi Flick als Trainer."

Frankreich

"Le Dauphiné libéré": "Der langsame und unaufhaltsame Niedergang Deutschlands"

"L'Équipe:" "Sonnenuntergang. Eine weitere Überraschung Japans gegen Spanien bedeutet das Vorrunden-Aus für Deutschland wie 2018."

"Le Figaro": Die Katastrophe des Tages: Deutschland schon wieder raus"

USA:

"ESPN": "Deutschland erleidet die Demütigung des zweiten Aus in der WM-Gruppenphase nacheinander."

Niederlande:

"De Telegraaf": "Neues WM-Drama für ausgeschiedenes Deutschland"

"AD": "Debakel für Deutschland, die Mannschaft fährt nach einem sensationellen Ende wieder bereits nach der Vorrunde nach Hause. Deutschland, die einst so mächtige Fußball-Nation, ist zum zweiten Mal in Serie mit einem unrühmlichen Abgang von der WM konfrontiert. Vor vier Jahren hatten die Deutschen schon ein Trauma. Das eine Mal, aber nie mehr. Aber wie muss man das jetzt bezeichnen? Der zweite unrühmliche Abgang der Großmacht nacheinander wird noch viel größere Wunden hinterlassen. Es konnte nicht, es sollte nicht, aber es passierte trotzdem an einem Abend, der als legendär in die Geschichtsbücher eingeht."