Weltmeister Frankreich sucht die Lücke in Marokkos Abwehr

Frankreich kämpft um die Chance, als erste Mannschaft seit 60 Jahren den Titel bei der Fußball-Weltmeisterschaft erfolgreich zu verteidigen. Die Franzosen treffen im Halbfinale am Mittwoch (20.00 Uhr/live ORF 1) in Al Khor auf Marokko und sind vor der defensivstarken Überraschungsmannschaft gewarnt. Der Sieger trifft im Finale am Sonntag auf Argentinien oder Kroatien, die sich bereits am (heutigen) Dienstag duellieren.

SN/APA (AFP)/FRANCK FIFE/KARIM JAAF Deschamps' Frankreich (l.) muss die Lücke in Regraguis Marokko finden