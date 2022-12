WM-Achtelfinale 1.000 Pflichtspiel für Messi

Jubiläum für Argentiniens Fußball-Superstar: Lionel Messi absolviert im (heutigen) WM-Achtelfinale gegen Australien sein 1.000. Pflichtspiel als Profi. Insgesamt 778 Partien hat der 35-jährige Ausnahmekönner für den FC Barcelona gespielt und dabei 672 Tore geschossen. Für Paris Saint Germain sind es seit dem Vorjahr in 53 Spielen 23 Treffer.

In der Nationalmannschaft begann seine Laufbahn am 17. August 2005. Bis dato folgten 167 Länderspiele und 93 Tore. 22 WM-Spiele hat Messi bis Samstag bestritten und damit die meisten eines Argentiniers - eines mehr als Diego Maradona. Interessanter Aspekt für das Spiel gegen die "Socceroos": Messi erzielte alle seine acht WM-Tore in der Gruppenphase, in einem K.o.-Spiel traf er noch nie.