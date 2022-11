Wortgefecht heizt Kroatiens Duell mit Kanada an

In der Gruppe F stehen am zweiten Spieltag Vize-Weltmeister Kroatien und WM-Rückkehrer Kanada schon unter Druck. Die Kroaten müssen nach der müden Nullnummer gegen Marokko am Sonntag (17.00 Uhr MEZ/live ServusTV) die Handbremse lösen, sonst droht Real-Madrid-Star Luka Modric und Co. das Vorrunden-Aus. Kanada hat gegen Belgien zwar Sympathien eingeheimst, aber 0:1 verloren. Trainer John Herdman lenkte die Aufmerksamkeit der kroatischen Medien im Vorfeld auf seine Person.

SN/APA/AFP/ADRIAN DENNIS Feinbild in Kroatien: Kanada-Coach John Herdman