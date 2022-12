WM-Abschied von Kroatiens Goldener Generation

Kroatien und das Ende einer goldenen Fußball-Generation: Dieses Thema und auch solche Schlagzeilen begleiten Luka Modric nun schon seit mehr als sechs Jahren. Nach dem Spiel um Platz drei beim Turnier in Katar am Samstag (16.00 Uhr/live ORF 1) geht für Kroatiens Star und einige seiner langjährigen Wegbegleiter das Kapitel Weltmeisterschaft zu Ende. Bei der EM 2024 in Deutschland könnte Modric aber noch dabei sein.

SN/APA/AFP/ADRIAN DENNIS Dalic und Modric werden wohl auch 2024 noch dabei sein