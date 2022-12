WM-Aus für Brasilianer Gabriel Jesus und Alex Telles

Für die Brasilianer Gabriel Jesus und Alex Telles ist die Fußball-WM in Katar laut eines Medienberichts vorzeitig beendet. Der Angreifer vom FC Arsenal und der Außenverteidiger vom FC Sevilla haben sich beim 0:1 gegen Kamerun jeweils am rechten Knie verletzt. Für beide sei die WM in Katar nach Untersuchungen am Samstag gelaufen, berichtete das Internetportal "Globo". Der 25-jährige Gabriel Jesus sei nicht schwer verletzt und würde maximal einen Monat ausfallen.

SN/APA/AFP/JEWEL SAMAD Brasiliens Verteidiger Alex Telles: WM-Aus wegen Knieverletzung