WM-Bilanz: Dem Protest folgte ein Fußballfest

Aus dem Boykott wurde Begeisterung: Bei der WM in Katar hat der Fußball die Regie übernommen. Was von der Kritik am Austragungsort und an der FIFA übrig geblieben ist.

Finalwoche bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar und wir halten fest: Die Protestwelle zu Beginn des hoch umstrittenen Turniers im Wüstenemirat hat sich inzwischen im Sand verlaufen. Zuletzt gehörte die ungeteilte Aufmerksamkeit dem Fußball. Selten zuvor waren so viele Emotionen auf dem Platz wie nach den Siegen der vier Halbfinalisten Frankreich, Argentinien, Kroatien und dem Überraschungsteam Marokko. Genauso wie nach dem Scheitern vieler Mitfavoriten wie Brasilien, England, Spanien oder Portugal. Überrascht Sie das? Sollte es nicht, denn dieses Phänomen ...