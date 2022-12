Der Fußballgott wird auf Lionel Messi runterschauen

Meine Argentinier haben sich nach dem Horrorstart in die WM reingekämpft und werden nun auch im Finale von Frankreich nicht zu stoppen sein.



WM-Kolumne SN

Nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen Saudi-Arabien hatte ich schon etwas Angst um meine Argentinier. Seit der WM 1978, wo sich la Albiceleste, angetrieben von Mario Kempes, den Titel sicherte, bin ich fasziniert von den Südamerikanern. Dass die Weltmeisterschaft in Katar mit dem dritten Titel enden könnte, liegt vor allem an Lionel Messi. Der Ausnahmekönner hat seine Mannschaft mit herausragenden Leistungen ins Finale geführt und kann nun seine außergewöhnliche Karriere krönen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Fußballgott am Sonntag ...