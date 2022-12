Zehntausende Marokkaner feiern ihr Team nach Heimkehr

Nach dem Ende der Fußball-Weltmeisterschaft haben in Marokkos Hauptstadt Rabat Zehntausende Fans ihr Nationalteam empfangen und gefeiert. Bereits Stunden vor der Landung der Fußballer am Dienstag hatten sich große Massen in der Stadt versammelt, wie die Staatsagentur MAP meldete.

Die Fans schwenkten demnach Flaggen, trugen das Trikot ihres Teams und sangen die Nationalhymne, um die "heldenhafte Leistung" der Mannschaft zu zelebrieren und ihren Stolz auf sie zu zeigen. Mehr als 8.000 Sicherheitskräfte seien im Einsatz. Die Feierlichkeiten verliefen den Angaben nach friedlich. Der Konvoi mit der Mannschaft an Bord sollte nach der Landung vom Flughafen durch die Innenstadt an den jubelnden Fans vorbei und schließlich zum Palast fahren. Dort wollte König Mohammed VI. die Fußballer ehren. Der König hatte sich bereits schriftlich bei den Spielern, Trainern und Mitarbeitern des Nationalteams bedankt und ihnen gratuliert. Marokko war die große Überraschung der WM in Katar und hat als erstes afrikanische Team das Halbfinale einer Weltmeisterschaft erreicht.