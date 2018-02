Youth League: Struber warnt vor Heynckes-Wunschspieler

Red Bull Salzburg muss im Achtelfinale in Porto auf Kapitän Luca Meisl verzichten. In den Reihen des Gegners steht ein möglicher künftiger Bayern-Spieler.

"Wir sind gewohnt, flexibel zu agieren", sagte Teamchef Gerhard Struber am Montag noch recht gelassen zu möglichen Ausfällen vor dem Achtelfinalspiel von Red Bull Salzburg beim FC Porto (Mittwoch, 14 Uhr, live in ORF Sport +). Da wusste er nicht, dass Marco Rose ihm seinen Kapitän wegnehmen würde. Luca Meisl wurde wegen der Personalmisere in der Defensive für das Europa-League-Rückspiel am Donnerstag gegen Real Sociedad in den Kader der Profis berufen. Duje Caleta-Car ist gesperrt, Marin Pongracic krank und André Ramalho angeschlagen. Durchaus möglich, dass der 19-jährige Kuchler ins kalte Wasser geworfen wird.

Somit fehlt aber auch der Sieggarant bei den Jungbullen, wenn es heute, Mittwoch (14 Uhr MEZ, live in ORF Sport +), auswärts gegen Porto geht. Mit Meisl hat die U19 der Salzburg 14 Mal in Folge im europäischen Nachwuchsbewerb gewonnen und im April 2017 durch ein 2:1 im Finale gegen Benfica Lissabon sensationell den Titel geholt.

Nach Benfica und zuletzt Sporting Lissabon (5:2 im Play-off-Heimspiel) wartet nun die dritte portugiesische Nachwuchsschmiede auf die Talente aus der Lieferinger Akademie. Und Gerhard Struber ist überzeugt, dass Porto von allen über die meiste Qualität verfügt: "Sie bringen durch ihre Spielpraxis in der 2. portugiesischen Liga eine gewisse Robustheit mit", sagte der Salzburg-Teamchef vor dem Abflug. "Uns erwartet eine Mannschaft, die ihre Stärken im Ballbesitz hat und der man keinen Raum lassen darf. Wir werden alles in die Waagschale werfen müssen, damit uns der nächste Schritt gelingt." Man habe aber schon Rezepte, wie Porto zu knacken sein wird.

Beim Gegnerstudium haben die Salzburger keine Mühen gescheut. Ein Beobachter reiste sogar zu einem Match von FC Porto B auf die Azoren, zweieinhalb Flugstunden von Lissabon. Besonders aufpassen müssen Philipp Sturm und Co. auf den rechten Außenverteidiger Portos: Diogo Dalot steht bereits bei zahlreichen europäischen Topclubs im Notizbuch. Jupp Heynckes will den 18-Jährigen unbedingt zum FC Bayern München holen. Struber zeigte sich beeindruckt: "Er interpretiert seine Rolle sehr offensiv und ist als Assistgeber stark."

Neben Luca Meisl fehlen Dominik Stumberger und Nikola Stosic (beide krank). Sollte Sieg Nummer 15 in Folge und der Aufstieg gelingen, wartet im Viertelfinale (13./14. März) auswärts der Sieger aus Tottenham - AS Monaco.