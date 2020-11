Rafael Nadal hat als vierter Tennis-Spieler die Marke von 1.000 Einzelsiegen erreicht. Der topgesetzte Spanier gewann am Mittwoch in Paris-Bercy in der zweiten Runde gegen seinen Landsmann Feliciano Lopez in drei Sätzen und erreichte damit nach Jimmy Connors (1.274), Roger Federer (1.242) und Ivan Lendl (1.068) die vierstellige Marke.

