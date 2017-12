1:0 bei Newcastle 18. Ligasieg für ManCity in Folge

Manchester City hat am Mittwoch in der englischen Fußball-Premier-League seine Rekordserie mit dem 18. Sieg in Folge weiter ausgebaut. Die "Citizens" setzten sich beim Tabellen-15. Newcastle United hochverdient 1:0 durch und bauten ihren Vorsprung auf Verfolger Manchester United nach dem 20. Spiel auf 15 Punkte aus. Der Lokalrivale war am Dienstag gegen Burnley über ein 2:2 nicht hinausgekommen.

SN/APA (AFP)/LINDSEY PARNABY Raheem Sterling erzielte den entscheidenden Treffer