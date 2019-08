100 m in Paris an Thompson - Mayer gewann Dreikampf

Die Jamaikanerin Elaine Thompson hat am Samstag beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Paris die 100 m in 10,98 Sekunden vor Marie-Josee Ta Lou von der Elfenbeinküste (11,13) und der Niederländerin Dafne Schippers (11,15) dominiert. In einem extra für Mehrkämpfer ins Programm gehobenen Dreikampf trumpfte Zehnkampf-Weltrekordler Kevin Mayer groß auf.

SN/APA (AFP)/ZAKARIA ABDELKAFI Elaine Thompson (4.v.r.) überquerte als Erste die Ziellinie