Die Toronto Raptors haben am Donnerstag mit dem Wiener Jakob Pöltl die Siegesserie in der National Basketball Association (NBA) fortgesetzt. Die Kanadier besiegten im heimischen Air Canada Center die New York Knicks mit 113:88 (52:41) und feierten den vierten Sieg hintereinander.

Pöltl erhielt knapp über 20 Minuten Spielzeit und war mit 13 Punkten drittbester Scorer der Raptors. Zudem steuerte der 22-Jährige fünf Rebounds und einen Assist zum Sieg bei. (APA)