14-jähriges Toptalent schwamm mit Rekord zu Jugendolympia

Katharina Schießendoppler (Schwimm-Union Generali Salzburg) legte über 50 Meter Freistil einen Salzburger Landesrekord hin und qualifizierte sich damit für das europäische olympische Jugendfestival.

Das Freistil-Toptalent der Schwimm-Union war bei den internationalen Wiener Meisterschaften in starker Form. In 26,77 Sekunden unterbot sie den bisherigen Landesrekord über 50 Meter Freistil von Sabine Freinek gleich um 0,42 Sekunden. Als die alte Bestmarke 2008 aufgestellt wurde, war Schießendoppler noch gar nicht auf der Welt.

Die 14-Jährige darf damit für das europäische olympische Jugendfestival 2023 in Maribor Ende Juli planen. Sie gewann außerdem über 100 m Freistil in 58,67 Sek. den Bewerb in Wien in der allgemeinen Klasse, das bedeutet neuen Salzburger Schülerrekord. Überzeugen konnte bei dem Meeting auch ihr Clubkollege Daiki Kato, der in 29,11 Sek. über 50 m Brust Silber holte, über 100 m Brust in 1:04,71 Min. Bronze.