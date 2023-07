14. Tour-Etappe wegen Massensturz vorübergehend gestoppt

Die 14. Etappe der Tour de France ist am Samstag wegen eines Massensturzes vorübergehend gestoppt worden. Etwa fünf Kilometer nach dem scharfen Start in Annemasse stürzten rund 30 Fahrer in einer Abfahrt. Die Tour-Organisation neutralisierte das Rennen sofort und stoppte das Feld. Der Spanier Antonio Pedrero musste das Rennen aufgeben und ins Krankenhaus gebracht werden. Über weitere Aufgaben war zunächst nichts bekannt. Es war der erste Massensturz bei der diesjährigen Tour.

BILD: SN/APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT