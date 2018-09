19-jähriger Japaner Harada sensationell Boulder-Weltmeister

Der Japaner Kai Harada hat bei seinem WM-Debüt in Innsbruck sensationell die versammelte Boulder-Elite in die Schranken gewiesen. Der 19-Jährige kletterte am Samstagabend als einziger Finalist alle vier Routen bis zum Top durch. Harada gewann vor Jongwon Chon (KOR) und Gregor Vezonik (SLO) und wurde dafür von den 5.000 Fans in der ausverkauften Olympiaworld in Tränen aufgelöst frenetisch gefeiert.

SN/APA/BARBARA GINDL Harada schaffte es alle vier Male nach oben