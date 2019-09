1928 Nennungen für Leichtathletik-WM in Doha

Mehr als 1.900 Leichtathleten aus 209 Teams werden bei den Weltmeisterschaften in Katars Hauptstadt Doha an den Start gehen. Dies geht aus der vorläufigen Meldeliste hervor, die der Weltverband IAAF veröffentlichte. Die Titelkämpfe im Golf-Emirat beginnen am 27. September und dauern bis 6. Oktober. Österreichs Speerwerferin Victoria Hudson und Hürdenläuferin Beate Schrott bekamen keine Wildcards.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Beate Schrott reagierte verärgert auf die Nicht-Nennung