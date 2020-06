Etwa 20.000 Fans haben am Mittwoch in Belgrad das Cup-Halbfinale zwischen den Stadtrivalen Roter Stern und Partizan (0:1) im Stadion verfolgt. In Serbien sind nach der coronabedingten Zwangspause seit dem 1. Juni wieder Fußballspiele mit Publikum erlaubt, wenn zwischen den Zuschauern ein Sicherheitsabstand von einem Meter eingehalten wird.

SN/APA (AFP)/OLIVER BUNIC 20.000 Zuschauer und gro§es Polizeiaufgebot in Belgrad

Aktuelle Fotos der Partie zeigten jedoch eng nebeneinander stehende Fans auf den Tribünen der 30.000 Zuschauer fassenden Arena. Quelle: Apa/Dpa