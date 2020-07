30.000 Höhenmeter: Mountainbiker durchqueren in acht Tagen Österreich

Weil sie derzeit keine Rennen fahren können, sattelten fünf Mountainbiker ihre Räder für eine abenteuerliche Österreich-Durchquerung vom Neusiedlersee zum Bodensee.

Corona stellt auch die Mountainbike-Szene auf den Kopf. Im Moment ist an Rennen nicht zu denken. Fünf Fahrer des KTM Pro Teams beschlossen, das Beste aus der Situation zu machen und eine Tour durch ganz Österreich zu unternehmen. Das erfolgreichste MTB-Marathon-Rennteam des Landes absolviert auf dem Weg von Mörbisch am Neusiedlersee nach Bregenz am Bodensee dabei rund 1100 Kilometer und über 30.000 Höhenmeter. Dabei wählen die fünf Protagonisten David Schöggl, Manuel Priem, Martin Kürbisch, Thomas Garber (alle Steiermark) und Moritz Bscherer (Wien) nicht die einfachste Strecke, sondern folgen nach Möglichkeit auf unbefestigten Untergrund einer fahrbaren Route. Neben der sportlichen Herausforderung soll das Unternehmen "TransAustria MTB" auch die Schönheit und natürlichen Reize des Landes übermitteln.



Der Start erfolgte am 4. Juli in Mörbisch am Neusiedlersee, die Zielankunft ist acht Tage später in Bregenz am Bodensee geplant.

David Schöggl sagte: "Es ist schon lange mein Traum, mal eine mehrtägige Biketour zu fahren. Die heurige Situation ohne Rennen macht dies nun möglich. Die Planung hat viel Zeit in Anspruch genommen, ich bin mir aber sicher, dass es sich lohnen wird. Die Tour wird selbst für uns Profis eine Herausforderung. Keiner von uns ist schon mal so viele Tage am Stück, so lange am Bike gesessen."

Die 1. Etappe ging über 166 Kilometer von Mörbisch am See zum Erlaufsee. Danach wurde die Gesäuseregion in Richtung Bad Aussee überquert. Am 3. Tag erreichten die Radler via Hallstatt und Gosau Salzburg. Flachau mit der Stoneman Taurista Tour war das Zwischenziel.



Quelle: SN