Titelverteidiger USA ist standesgemäß mit einem Sieg in die Fußball-WM der Frauen gestartet. Der vierfache Weltmeister setzte sich am Samstag im Eden Park von Auckland mit 3:0 (2:0) gegen WM-Debütant Vietnam durch. Sophia Smith traf vor 41.107 Zuschauern in der ersten Hälfte doppelt (14./45.+7 Minute) für das klar überlegene US-Team. Vietnams Torhüterin parierte einen Foulelfmeter von Alex Morgan (44.).

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/T Sophia Smith, zweifache US-WM-Torschützin gegen Vietnam

In der zweiten Hälfte kam Megan Rapinoe als Einwechselspielerin zu ihrem 200. Länderspieleinsatz, vergab aber wie ihre Mitspielerinnen einige hochkarätige Torchancen. US-Kapitänin Lindsey Horan markierte schließlich den Endstand (77.). Das Team von Trainer Vlatko Andonovski trifft in der Gruppe E noch auf den Finalgegner von 2019, die Niederlande, sowie mit dem WM-Debütanten Portugal auf einen künftigen Nations-League-Gegner des österreichischen Teams.