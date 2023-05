3x3-Männer des ÖBV mit zwei Siegen in Heim-WM gestartet

Österreichs 3x3-Basketballer haben am Mittwoch mit zwei Siegen ins Geschehen bei der Weltmeisterschaft auf dem Rathausplatz in Wien eingegriffen. Nico Kaltenbrunner, Filip Krämer, Matthias Linortner sowie Team-Neuling Rashaan Mbemba bezwangen im Pool B Slowenien 21:15 und Australien 17:15. Am Freitag treffen sie auf Lettland (17.35 Uhr) und die USA (21.20 Uhr).

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Erfolgreicher Auftritt gegen Slowenien

Nach dem souveränen Erfolg gegen Slowenien am Nachmittag bekam es die ÖBV-Auswahl am Abend mit sehr physischen Australiern zu tun. Es war letztlich ein Kampf auf Biegen und Brechen mit starker Defensive auf beiden Seiten. Die Entscheidung fiel mit dem letzten Wurf der Österreicher, den Linortner aus der Distanz zu seinen Punkten sieben und acht verwandelte. Fünf Sekunden waren da noch auf der Spieluhr. Das Team habe letztlich kühlen Kopf bewahrt, analysierte Kaltenbrunner. Von den Fans in der schon am späten Nachmittag fast vollen Arena angefeuert, hatten die Österreicher gegen Slowenien das Geschehen auf dem Court ab der 5. Minute fest im Griff. Als Leader beim Auftaktsieg entpuppten sich Linortner mit neun und Kaltenbrunner mit acht Punkten. Mbemba steuerte beim Debüt vier Zähler bei. Die ÖBV-Spieler lobten die Atmosphäre auf dem Rathausplatz als "großartig" und "unglaublich". Es sei "ein Traum", vor so einer Kulisse zu spielen, fügte der Oberösterreicher Linortner hinzu, der viermal aus der Distanz erfolgreich war. Für Mbemba sind die Fans "ein Wahnsinn". Unmittelbar vor dem WM-Einstieg der ÖBV-Männer hatten auch die beiden mutmaßlichen Favoriten im Pool B ihren Erstauftritt in Wien. Die USA bezwangen Lettland 21:17. Am Donnerstag sind wieder die ÖBV-Frauen im Einsatz. Sie bekommen es mit Brasilien (17.35 Uhr) und Titelverteidiger Frankreich (21.40 Uhr) zu tun. ORF Sport + überträgt ab 17.05 Uhr live.