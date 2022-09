49er-Duo Prettner/Flachberger verpasst Goldflotte bei WM

Am dritten Tag der WM vor Halifax (CAN) lief es gar nicht für Keanu Prettner und Jakob Flachberger. Das 49er-Duo vom UYC Wolfgangsee fiel weit zurück.

Mit den Rängen 23, 32, 12 und 11 verpassten Prettner/Flachberger den Einzug in die Goldflotte und fielen auf den 34. Rang zurück. "Es war ein schlechter Tag für uns", erklärte Prettner. "Speziell in den ersten beiden Wettfahrten haben wir den Wind überhaupt nicht verstanden, wir waren - ehrlich gesagt - ziemlich planlos, es hat nichts funktioniert. Wir haben schlechte Entscheidungen getroffen, sind schlecht gestartet - einfach schlecht gesegelt. Damit ist die Teilnahme an der Goldflotte unmöglich. Wir sind enttäuscht. Jetzt gilt es die WM fertig zu segeln, zu schauen, dass wir noch ein paar gute Wettfahrten zusammenbringen und vielleicht schon Trainingsinhalte ins Racen integrieren."

Jubeln durften hingegen Benjamin Bildstein und David Hussl, die als Gesamtfünfte in die Goldflotte einzogen. Prettner/Flachberger müssen die Titelkämpfe in der Silberflotte fortsetzen.