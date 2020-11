In seinem 58. Spiel in der französischen Ligue 1 hat Neymar den 50. Treffer erzielt. Der Brasilianer verwertete beim 2:2 von Paris Saint-Germain gegen Girondins Bordeaux am Samstagabend einen Elfmeter zum 1:1. Mehr als ein Remis sah für Frankreichs Fußball-Meister aber nicht heraus. Lille könnte mit einem Erfolg bei Saint-Etienne somit am Sonntag zum Spitzenreiter aufschließen.

SN/APA/AFP/FRANCK FIFE PSG-Star Neymar feiert seinen 50. Treffer in der französischen Ligue 1

Quelle: Apa/Ag.