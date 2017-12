Laut den jüngsten Zahlen sind bisher rund 655.000 Tickets für die Olympischen Winterspiele in Pyeonchang abgesetzt worden. Wie das offizielle Medienbüro am Sonntag mitteilte, entspricht das 61 Prozent des Gesamtkontingents. Am wenigsten Karten sind demnach noch für die alpinen Ski-Rennen erhältlich, 81 Prozent sind bereits verkauft. Für die Abschlusszeremonie gibt es noch 65 Prozent der Tickets.

SN/APA (Getty)/EZRA SHAW Bisher wurden 655.000 Karten abgesetzt