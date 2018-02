Österreichs Hockey-Nationalteam der Herren hat sich am Mittwoch in seinem ersten Spiel der Hallen-WM in Berlin gegen Belgien durchgesetzt. Das ÖHV-Team entschied die Neuauflage des EM-Finales vom Jänner klar mit 7:2 für sich. Einen wesentlichen Beitrag dazu lieferte Michael Körper, der sich gleich viermal in die Torschützenliste eingetragen hat. Noch am Mittwochabend geht es gegen Südafrika.

(APA)