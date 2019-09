Abkühlungs-Testlauf für Olympia 2020 misslungen

Im Kampf gegen die zu befürchtende Hitze bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio gehen die Organisatoren ungewöhnliche Wege. In einem Probelauf wollten sie am Freitag in der japanischen Hauptstadt die Zuschauer mit Kunstschnee abkühlen - statt weicher Flocken kamen aber eher grobkörnige und teilweise auch scharfe Eissplitter geflogen.

