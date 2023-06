Abtenauerin kickt in der Bundesliga

Sarah Putz läuft für den FC Bergheim auf. Die Frauenelf hat die Saison auf Platz 8 abgeschlossen.

Die Matura ist geschafft. Nun macht die Bundesliga-Spielerin Sarah Putz erst einmal Sommerpause, bevor das Fußball-Training im August wieder beginnt. Die 19-jährige Abtenauerin stürmt seit 2021 beim FC Bergheim im zentralen Mittelfeld. In der Planet Pure Frauenbundesliga schloss das Team mit Rang 8 die Saison ab. Damit hat es den Erhalt in der Klasse geschafft.

Mit viereinhalb Jahren schlüpfte Putz bereits in Fußballschuhe. "Mein Zwillingsbruder hat bei der Sportunion Abtenau angefangen zu spielen. Da wurde meine Mutter gefragt, ob sie die Gruppe trainiert." Bevor die Kinder kamen, spielte die gebürtige Deutsche selbst jahrelang im Frauenfußball. "Da meine Mutter die Trainerin war, wollte ich unbedingt auch mitspielen", erinnert sich Putz. Das Training und die Spiele begeisterten das Mädchen so sehr, dass sie in der SU Abtenau von 2008 bis 2020 spielte. Vom U7- bis zum U16-Team kickte sie in der "Bubenmannschaft" als einziges Mädchen. Ab der Pubertät wurden die Burschen schneller als sie. Um an den Ball zu kommen, half ihr nur mehr, diese auszutricksen. Das Mädchen genoss es in dieser Zeit, Teil der Gemeinschaft zu sein: "Es war wie eine große Familie und ich war bei ,meinen Jungs' eine vollwertige und voll akzeptierte Spielerin."