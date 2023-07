Adneter "Iron Man" hat wieder abgeliefert

Triathlet Roman Seigmann ist europaweit in seiner Altersklasse ganz vorn dabei. Zur WM nach Hawaii will er allerdings erst 2024 wieder fahren.

Roman Seigmann zeigte bei der Ironman-WM in Frankfurt wieder auf. Bilder: Seigmann

Es sollte wieder nicht ganz sein: Nur neun Minuten (bei einer Renndauer von mehr als neun Stunden) fehlten Roman Seigmann bei der Ironman-EM Anfang Juli in Frankfurt auf den Deutschen Philipp Becker in der Altersklasse 50-54. 2021 waren es sogar nur 33 Sekunden gewesen.

Nichtsdestrotz ist es bisher eine erfolgreiche Saison für den Adneter. Das Rennen in Frankfurt war sein drittes heuer und auch das dritte Podest: Beim Apfelland Triathlon in der Steiermark Ende Mai wurde er Staatsmeister (AK 50-54) über die Mitteldistanz (1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und abschließend ein Halbmarathon), über die olympische Distanz (1,5 Km schwimmen, 40 Km radfahren, 10 Km laufen) holte er sich den zweiten Rang im Gesamtklassement, und bei der oben erwähnten Ironman-EM in Frankfurt (3,8 km schwimmen, 182 km radfahren, 42,2 km laufen), wurde er Zweiter seiner Altersklasse und insgesamt 52. unter rund 2200 Teilnehmern.

Sein damit gelöstes Ticket für die Ironman-WM wird er aber nicht einlösen, erzählt er im TN-Gespräch, da diese für die Männer heuer in Nizza, und nicht wie sonst au Hawaii stattfindet: "Das wäre zwar einfacher zum hinkommen, aber es ist einfach nicht dasselbe." Erst 2024 findet die Männer-WM wieder auf Hawaii statt (aufgrund des großen Andrangs wechseln sich Männer und Frauen auf Hawaii ab), dafür will sich Seigmann beim Ironman in Lissabon im Oktober qualifizieren.