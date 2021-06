Adneter wird erster Breakdance-Staatsmeister

Tobias Winkler alias B-Boy Ibot sicherte sich den ersten Staatsmeistertitel überhaupt im Breakdance.

Der Breakdancer Tobias Winkler aus Adnet schrieb sich bei den Sport Austria Finals in Graz in die nationalen Geschichtsbücher seines Sports ein. Denn die Staatsmeisterschaft war die überhaupt erste Breaking-Staatsmeisterschaft in Österreich.

Winkler (alias B-boy Ibot) verlor zwar das Finale gegen den Weltklassemann Fouad Ambelj (alias Lil Zoo), hatte sich aber schon mit dem Finaleinzug zum ersten Breakdance-Staatsmeister überhaupt gekürt: Der gebürtige Marokkaner Ambelj, der vergangenes Jahr das Red Bull BC One World Final in Salzburg gewonnen hatte, ...