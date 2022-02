Ägypten folgt Senegal beim Afrika Cup ins Finale

Rekordsieger Ägypten ist Senegals Fußball-Nationalmannschaft ins Finale des Afrika Cups gefolgt. Die "Pharaonen" besiegten Gastgeber Kamerun am Donnerstag in Yaounde im Elfmeterschießen mit 3:1 - damit treffen die Liverpool-Stars Mohamed Salah (Ägypten) und Sadio Mané (Senegal) am Sonntag im Endspiel aufeinander. Nach der regulären Spielzeit und Verlängerung stand es 0:0.

SN/APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU Salah jubelt mit Ägypten über Afrika-Cup-Finaleinzug

Ägyptens überragender Keeper Gabaski hielt zwei Elfer glänzend, der Kameruner Clinton N'Jie traf das Tor nicht. Zuvor hatte es in einem umkämpften, temporeichen und ausgeglichenen Duell auf beiden Seiten nur wenige klare Torchancen gegeben. Ägyptens Teamchef Carlos Queiroz sah in der letzten Minute der regulären Spielzeit Gelb-Rot, weil er immer wieder gestikuliert und in Richtung Schiedsrichter-Assistent geschimpft hatte. Senegal war am Vorabend ins Endspiel eingezogen. Die "Löwen von Teranga" besiegten Burkina Faso mit 3:1 (0:0) und nehmen damit den nächsten Anlauf auf ihren ersten Titelgewinn. Beim Afrika Cup 2019 hatte Senegal im Finale mit 0:1 gegen Algerien, das diesmal schon nach der Gruppenphase ausgeschieden war, verloren.