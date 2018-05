Ägypten hofft trotz Verletzung auf Fußball-WM mit Salah

Der ägyptische Fußballverband hofft trotz der Schulterverletzung von Liverpools Stürmerstar Mohamed Salah im Champions-League-Finale gegen Real Madrid auf eine Teilnahme des Angreifers an der WM-Endrunde in Russland. Die medizinische Abteilung stehe in Kontakt mit den Ärzten des FC Liverpool, teilte der ägyptische Verband am späten Samstagabend mit.

SN/APA (AFP)/SERGEI SUPINSKY Salahs Verletzung drehte das Spiel