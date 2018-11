Äthiopier Desisa gewann Marathon in New York

Der Marathon von New York ist am Sonntag eine Beute des Äthiopiers Lelisa Desisa geworden. Auf dem letzten der 42,195 Kilometer setzte er sich entscheidend ab und siegte in 2:05:59 Stunden. Bei den Frauen gewann zum vierten Mal Mary Keitany, die Kenianerin kam in 2:22:48 Stunden ins Ziel, das war Knapp über dem Streckenrekord von 2:22:31 - aufgestellt 2003 von Margaret Okayo.

