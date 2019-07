Afrika-Cup-Finale im Zeichen von Mane versus Mahrez

Der Afrika-Cup 2019 in Ägypten schien wie die perfekte Bühne für Mohamed Salah, der seine internationale Karriere auf heimischen Boden so gerne krönen wollte. Ins Rampenlicht rückten aber mit dem Senegalesen Sadio Mane und dem Algerier Riyad Mahrez andere Premier-League-Stars und stahlen ihm die Show. Am Freitag (21.00 Uhr) stehen sich die zwei mit ihren Teams im Finale in Kairo gegenüber.

SN/APA (AFP)/GIUSEPPE CACACE Mane ist der bisherige Star des Cups