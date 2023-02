Al-Hilal nach Sieg über Flamengo Rio im Finale der Club-WM

Al-Hilal aus Saudi-Arabien steht überraschend im Finale der Fußball-Club-WM. Das Team aus Riad schlug im Halbfinale des Turniers in Marokko am Dienstag den brasilianischen Topclub Flamengo aus Rio de Janeiro mit 3:2 (2:1). Salem Al-Dawsari traf in Tanger in der 4. Minute per Elfmeter und war auch in der neunten Minute der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte vom Punkt erfolgreich. Dem Argentinier Luciano Vietto (70.) gelang die Entscheidung.

SN/APA/AFP/FADEL SENNA Flamengos Vidal hatte gegen Al-Dawsari (l.) und Co. das Nachsehen

Für die nach Gelb-Rot für Gerson (45.+8) dezimierten Brasilianer traf Pedro (20., 91.) im Doppelpack. Flamengo hatte sich durch den Gewinn der Copa Libertadores, dem südamerikanischen Pendant der europäischen Champions League, für das Turnier qualifiziert. Al-Hilal ist der erste saudische Vertreter, der es in ein Finale der Club-WM geschafft hat. Im zweiten Halbfinale stehen sich am Mittwoch Al Ahly aus Kairo und Real Madrid mit David Alaba gegenüber.