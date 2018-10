Alaba sagte ÖFB-Team wegen Muskelverletzung ab

Topstar David Alaba steht dem österreichischen Fußball-Nationalteam in den beiden anstehenden Länderspielen am Freitag in der Nations League gegen Nordirland sowie danach am 16. Oktober im Test in Dänemark nicht zur Verfügung. Der 26-Jährige sagte wegen eines kleinen Muskelfaserrisses im rechten hinteren Oberschenkel ab. Das gaben sein Club Bayern München sowie der ÖFB am Sonntag bekannt.

SN/APA (expa)/EXPA/JOHANN GRODER Alaba fällt für wichtiges Spiel aus