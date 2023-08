David Alaba und Spaniens Fußball-Vizemeister Real Madrid sind erfolgreich in die neue Saison von La Liga gestartet. Bei Athletic Bilbao, dem Achten der abgelaufenen Spielzeit, gewann die Truppe von Trainer Carlo Ancelotti am Samstag mit 2:0 (2:0). Alaba spielte dabei durch und lieferte per Eckball auch den Assist für den im Sommer von Borussia Dortmund geholten englischen Teamspieler Jude Bellingham. Das 1:0 hatte Rodrygo erzielt (28.).

BILD: SN/APA (AFP)/CESAR MANSO Real-Debütant Bellingham wird in die Mitte genommen