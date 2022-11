Alcaraz gibt in Paris eine Woche vor dem Masters auf

Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz hat am Freitag beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy im Viertelfinale aufgeben müssen. Der 19-jährige Spanier lag gegen den gleichaltrigen Dänen Holger Rune 3:6,6:6 und 1:3 im Tiebreak im Rückstand, als er wegen einer mutmaßlichen Bauchmuskelverletzung das Handtuch warf.

Der Zeitpunkt ist für ihn unglücklich. Am Sonntag in einer Woche beginnen in Turin die ATP Finals, für die sich der Aufsteiger des Jahres erstmals qualifiziert hat. Danach ist er auch noch beim Davis-Cup-Finalturnier in Spanien vorgesehen.

Nun kommt es beim Hallenturnier in Paris im Halbfinale zu einer Wiederholung des Finales der Swiss Indoors in Basel, in dem sich Félix Auger-Aliassime deutlich durchgesetzt hatte. Der 22-jährige Kanadier ist nach seinem 6:1,6:4-Erfolg am Freitag über Frances Tiafoe (USA) seit nun schon 16 Spielen ungeschlagen. Rune steht erstmals im Halbfinale eines Turniers dieser Größenordnung.

Auger-Aliassime hat zuletzt die Titel in Florenz, Antwerpen und Basel gewonnen, er geht auf seinen vierten Triumph in ebensovielen Wochen los.