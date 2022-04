Alcaraz nach Sieg über Tsitsipas am Montag erstmals Top Ten

Carlos Alacaraz wird am Montag erstmals in den Top Ten des ATP-Rankings aufscheinen. Der erst 18-jährige Spanier hat mit seinem 6:4,5:7,6:2-Erfolg über den topgesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas am Freitag nicht nur das Halbfinale des ATP-500-Turniers erreicht, sondern auch die nötigen Punkte. Alcaraz wird die Top Ten am selben Datum (25. April), nach demselben Turnier und im selben Alter wie der 21-fache Grand-Slam-Gewinner Rafael Nadal im Jahr 2005 erreichen.

SN/APA/AFP/VALERY HACHE Carlos Alcaraz auf steilem Weg nach oben

Riesentalent Alcaraz steht dieses Jahr schon in seinem vierten Semifinale und glaubt an seinen dritten Titel 2022 nach Miami und Rio de Janeiro. "Ich glaube, ich habe den Favoriten geschlagen. Ich spiele auf einem unglaublichen Level und ich bin bereit, den Titel zu holen", sagte Alcaraz.