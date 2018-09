Alexander Zverev an Landsmann Kohlschreiber gescheitert

Für Alexander Zverev ist am Samstag in der dritten Runde der US Open in New York überraschend das Aus gekommen. Der als Nummer vier gesetzte Deutsche verlor im fünften Duell mit seinem 34-jährigen Landsmann Philipp Kohlschreiber bereits zum dritten Mal. Der 13 Jahre jüngere Zverev musste sich nach 3:09 Stunden mit 7:6(1),4:6,1:6,3:6 geschlagen geben.

SN/APA (GETTY)/AL BELLO Zverev gratulierte seinem Landsmann artig