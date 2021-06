Alexandra Elmer peilt beim Europacup Rekord an

Die amtierende Speed-Staatsmeisterin (ÖAV Tauernkraxxla) freut sich auf den Heim-Europacup in Innsbruck am Mittwoch.

Die amtierende Speed-Staatsmeisterin Alexandra Elmer aus Stuhlfelden war beim Speed-Auftakt in Salt Lake City vor drei Wochen Siebente, was ihr zweitbestes WC-Ergebnis war. Seit heuer hat sie mit Laura Stöckler wieder eine Speed-Trainingspartnerin, nachdem sie in den letzten Monaten alleine an der nationalen Spitze war.

"Wir haben gezeigt, wie schnell wir klettern können", sagt Elmer. "Wenn wir das beim Heim-Europacup auch auf die Wand bringen, ist es realistisch, dass wir den österreichischen Rekord von 8,38 Sekunden unterbieten können. Ich bin sehr froh, dass ich nun wieder eine Trainingspartnerin an meiner Seite habe, wir uns gegenseitig pushen und auch im Training ein Wettkampfgefühl aufkommt."

In dieselbe Kerbe schlägt auch Laura Stöckler, die zuletzt in Salt Lake City ihre Weltcup-Premiere als Speed-Spezialistin feiern konnte: "Zuletzt habe ich in Salt Lake City meinen ersten Speed-Weltcup als Spezialistin bestritten. Davor habe ich Speed immer nur im Zuge des Combined-Bewerbs absolviert. Nun habe ich mich gezielt darauf vorbereitet. Die letzten Wochen sind für mich sehr gut verlaufen, ich konnte meine persönliche Bestmarke oftmals verbessern und bin mit der Entwicklung sehr zufrieden. Ich möchte mich erneut stark präsentieren, eine Zeit knapp über 8 Sekunden klettern und somit auch den österreichischen Rekord angreifen."

Die Speed-Tour ist bei Wettkämpfen 15 Meter hoch, hängt fünf Grad über und befindet sich im siebten UIAA Schwierigkeitsgrad. Da es sich immer um die gleiche Griffabfolge handelt, können sich die Kletterinnen und Kletterer optimal vorbereiten.