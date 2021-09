Alexandra Elmer verpasste WM-Finale knapp

Klettersportlerin Alexandra Elmer aus Stuhlfelden fehlte beim Speedbewerb der Kletter-WM in Moskau nur eine Hundertstelsekunde auf den Finaleinzug.

Zwei von vier österreichischen Athleten zogen bei der Kletter-Weltmeisterschaft in Moskau (RUS) ins Finale des Speedbewerbs ein. Der Tiroler Tobias Plangger schaffte es bei den Herren in die Top 16. Bei den Damen entschied Laura Stöckler aus Niederösterreich das teaminterne Duell gegen die Salzburgerin Alexandra Elmer um eine Hundertstelsekunde für sich. Für die Kletterin aus Stuhlfelden gab es bei ihrer letzten WM den undankbaren 17. Platz. "Die Enttäuschung ist groß, ich wollte noch einmal ins WM-Finale", sagte Elmer. Auf Platz 24 landete Olympiateilnehmerin Jessica Pilz, die in der Kombination startet.