Alexandri-Schwestern holen historische WM-Bronzemedaille

Das Synchron-Duett Anna-Maria und Eirini Alexandri hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest Bronze in der Technischen Kür gewonnen und damit den nächsten Karriere-Meilenstein erreicht. Das österreichische Duo holte im Finale am Sonntag 91,2622 Punkte und musste sich nur China und der Ukraine geschlagen geben. Für die 24-jährigen Drillingsschwestern war es die dritte Medaille bei Großereignissen nach zweimal EM-Bronze im vergangenen Jahr.

SN/APA/AFP/OLI SCARFF Anna-Maria und Eirini Alexandri haben die Welt auf den Kopf gestellt

In Abwesenheit der russischen Olympiasiegerinnen, die in den vergangenen Jahrzehnten ein Gold-Abo bei Großereignissen gehabt hatten und aufgrund des Angriffskrieges in der Ukraine von der WM ausgeschlossen worden waren, gelang den Alexandri-Schwestern im Finale ein neuer persönlicher Punkterekord. Sie steigerten sich im Vergleich zu ihrer Bewertung bei Platz drei im Vorkampf (90,2869) noch einmal deutlich. Für den Österreichischen Schwimmverband (OSV) war es die erste Medaille bei Weltmeisterschaften im Synchronschwimmen.