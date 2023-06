Alexandris haben mit zweitem EM-Gold ihr Olympia-Ticket fix

Die Synchronschwimmerinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri haben im Rahmen der European Games in Polen eine zweite Goldmedaille erobert. Zwei Tage nach EM-Gold in der Technik-Kür legten die Schwestern Gold in der Freien Kür nach. Der Lohn für den deutlichen Gewinn der Sammelwertung ist zudem der einzige zur Verlosung stehende Quotenplatz für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris.

BILD: SN/APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE Die Alexandri-Schwestern sind Doppel-Europameisterinnen

Der Sieg des Duetts fiel erneut deutlich aus. Waren es am Donnerstag über 18 Punkte Vorsprung gewesen, so lagen die gebürtigen Griechinnen nach ihrem "Tanz" diesmal über 23 Punkte vor den Ukrainerinnen Maryna Aleksijwa/Wladyslawa Aleksijwa und 32 vor den Britinnen Kate Shortman/Isabelle Thorpe. Die Alexandris zeigten in Oswiecim erneut jene Vorstellung mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad unter den zwölf Teilnehmern im Finale. Die sonst dominierenden Russinnen sind aufgrund des Angriffskriegs in der Ukraine nicht wettkampfberechtigt.