Alle wichtigen Informationen zum Salzburg-Marathon

Ganz Salzburg ist in Bewegung. Alles zu den Bewerben und dem Drumherum bei den Lauffestspielen der Mozartstadt am Wochenende.

Steigt ist in Salzburg der Marathonlauf, ist auch der Wettergott gut drauf: Zur 20. Auflage des Salzburg Marathons am Sonntag (Start um 9 Uhr, Griesgasse/Hanuschplatz) gibt es den fast schon traditionellen Sonnenschein und frühsommerliche Temperaturen. Aber schon am Samstag geht es rund. Alles, was man sonst noch zum größten Breitensportereignis des Jahres wissen muss:



A wie Anfahrt. Öffentliche Verkehrsmittel sind am Sonntag früh ein guter Tipp. Die Startnummer gilt als Ticket. Der Sonder-Netzplan ist an den Haltestellen ausgehängt und auf salzburg-ag.at zu finden.



B wie Bummeln. Die SportMall in der Eisarena lädt am Samstag zum Flanieren und Informieren über Trends in der Laufsportszene ein.



C wie Chip. Dank Zeitnehmungs-Funkchip in der Startnummer verlieren auch die weiter hinten Startenden keine Sekunde. Und natürlich würde jeder Abkürzungsversuch auffliegen.



E wie Eben. Die Strecke weist nur neun Meter Höhendifferenz auf.



F wie Frühaufsteher. Der Marathonzug bringt auch heuer Laufbegeisterte auf der Strecke der S3 gratis zum Start. Abfahrt in Schwarzach-St. Veit ist um 6.24 Uhr.



G wie Gänse. Tierische Begegnungen am Ufer des Leopoldskroner Weihers: Die dort heimischen Gänse laufen gern ein Stück des Weges mit den Marathonis.