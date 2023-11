Allerheiligen-Runde ohne Erfolgserlebnis für Volleyball-Teams

Mit 1:3-Niederlagen endete der Doppel-Heimspieltag für die Teams der PSVBG Salzburg.

Mit UVC Graz empfingen die Frauen in der Bundesliga bereits das vierte Spitzenteam in dieser Saison. Ein Punktgewinn war in Reichweite, nach 20:25 und 23:25 holte das Sernow-Team sich den dritten Satz mit 25:21 und war auch in Durchgang vier gut am Weg. Bei 18:18 riss aber der Faden, den Salzburgerinnen gelang kein einziger Punkt mehr.

Die Burschen hielten zuvor im Zweitligamatch gegen Linz beim 1:3 (-20, 22, -22, -20) ebenfalls gut mit. Knackpunkt war der dritte Satz, als die Gastgeber bis 21:20 immer in Führung lagen, dann aber doch das Nachsehen hatten. Das dichte Programm für das Team von Trainerin Ingrida Schweiger, das auch im ÖVV-Cup noch dabei ist, fordert nun Tribut.