Alles über die Leichtathletik-WM in Budapest

Von Samstag an kämpfen Sportlerinnen und Sportler aus 202 Ländern um Medaillen. Alles über den Austragungsort, die Stars und warum Russland nicht mitmacht, aber einen Teil der Prämien zahlt.

Ja, ist denn schon wieder Weltmeisterschaft? Die Leichtathleten treffen sich nur ein Jahr nach den Titelkämpfen in Eugene (USA) ab Samstag wieder zur weltweiten Medaillenjagd. Die WM 2022 hatte wegen der Pandemie um ein Jahr verspätet stattgefunden. Ab sofort ist wieder alles im normalen Rhythmus.

Das bringt die WM in der ungarischen Metropole:



Echt global. Nicht weniger als 202 Nationen sind bei der WM vertreten und stellen 2187 Athletinnen und Athleten. In 49 Disziplinen gibt es bis 27. August Medaillen zu gewinnen, eine davon (4x400 Meter) ist ein Mixed-Event.



Nagelneu. Das nationale Athletikzentrum ist ein neu errichtetes Stadion am Donauufer im Stadtteil Ferencvaros. 35000 Zuschauer finden Platz, nach der WM wird die schmucke Arena auf 14.500 Plätze zurückgebaut. Bei den Wettbewerben im Gehen und im Marathon wird die Innenstadt zur Sportarena, Start und Ziel befinden sich am Heldenplatz.



Der Gastgeber. Ungarn mag international wegen der Politik des autoritär regierenden Staatschefs Viktor Orban in der Kritik stehen. Als Sportveranstalter wird das Land sehr geschätzt. Auch mit dem nach Ferenc Puskas benannten Fußball-Nationalstadion (früher Nep-Stadion), der Groupama-Arena (Ferencvaros), der László-Papp-Sporthalle und der Hajós-Schwimmarena spielt Budapest in der höchsten Liga der modernen Sportstätten.



Russland. Wegen des Krieges gegen die Ukraine sind bei der Leichtathletik-WM keine Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Russland und Belarus dabei. Ein Trainingslager des ukrainischen Teams in der benachbarten Slowakei unterstützte der Weltverband finanziell.



Prämien. Der Weltverband schüttet insgesamt 8,5 Millionen Dollar (7,77 Millionen Euro) an Preisgeldern für die Plätze eins bis acht aus. Ein WM-Titel ist 70000 Dollar (rund 62.000 Euro wert, für Rang acht gibt es noch 5000 Dollar (rund 4400 Euro). Ein Weltrekord würde zusätzlich mit 100.000 Dollar (92.000 Euro) belohnt werden. Ein Teil des Prämientopfes, nämlich zwei Millionen Dollar, stammt übrigens aus den Geldstrafen gegen den russischen Verband (Verstöße gegen die Anti-Doping-Bestimmungen).



Stars. Jamaikas Sprintkönigin Shelly-Ann Fraser-Pryce strebt nach guter Vorbereitung in Salzburg bei ihrer achten Weltmeisterschaft Titel Nummer elf an. Herausragende Größen sind auch die Norweger Karsten Warholm (400 m) und Jakob Ingebrigtsen (1500 m), Armand Duplantis (SWE/Stabhochsprung) sowie Zehnkämpfer Damian Warner (CAN).



Fernsehen. ORF Sport plus überträgt täglich. Schon am ersten Wochenende sind fünf der acht Österreicher bei der Weltmeisterschaft zu sehen, Sarah Lagger (Siebenkampf), Raphael Pallitsch (1500 m/Vorlauf), Medaillenkandidat Lukas Weißhaidinger (Diskus/Qualifikation) und Markus Fuchs (100 Meter/Vorlauf) starten am Samstag, Susanne Gogl-Walli (400 Meter/Vorlauf) am Sonntag.