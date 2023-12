Allzeithoch: Golfer Straka in Weltrangliste nun 20.

Durch seinen zweiten Platz beim exklusiven Einladungsturnier von Golf-Superstar Tiger Woods auf den Bahamas hat Sepp Straka in der Weltrangliste ein österreichisches Allzeithoch erreicht. Der 30-jährige Wiener machte im Ranking vier Plätze gut und liegt nun an Position 20. Noch nie zuvor hat sich ein rot-weiß-roter Golfer in den Top 20 befunden. Bernd Wiesberger kam dem Ende 2019 als 21. am nächsten.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/M Sepp Straka spielte 2023 in Hochform

Straka beendete damit würdig sein überaus erfolgreiches Jahr 2023, das neben dem Sieg im Ryder Cup unter anderem seinen zweiten Erfolg auf der PGA-Tour und mit Platz zwei bei den British Open sein bestes Major-Ergebnis brachte. Nach der Weihnachtspause, in der der in den USA lebende Wiener sein erstes Kind erwartet, startet das ÖGV-Ass am 4. Jänner beim The Sentry Tournament of Champions auf Hawaii in die neue PGA-Saison.